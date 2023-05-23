Архипова Наталья Фроловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрхипова Наталья Фроловна

Архипова Наталья Фроловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1899

Дата смерти

15.02.1966

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Федор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Федор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Федор Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Федор Михайлович

Смерть
15.02.1966