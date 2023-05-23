Архипова Наталья Фроловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1899
Дата смерти15.02.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.02.1966