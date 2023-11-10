Авдотья
Место рождения
Дата рожденияОколо 1775 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.
Сын: Михаил Яковлев
Отец ребёнка: Яков Николаев
Рождение ребёнка
С 1795 по 1797
Сын: Евграф Яковлев
Отец ребёнка: Яков Николаев
Рождение ребёнка
С 1798 по 1802 ст.
Сын: Семен Яковлев
Отец ребёнка: Яков Николаев
Рождение ребёнка
С 1805 по 1810 ст.
Сын: Антон Яковлев
Отец ребёнка: Яков Николаев
Смерть
Неизвестно