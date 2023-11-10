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Авдотья

Место рождения

Сухие Плоты, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1775 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1791 г.р.
С 1795 по 1797 г.р.
С 1798 по 1802 г.р.
С 1805 по 1810 г.р.

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухие Плоты, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.

Сын: Михаил Яковлев

Отец ребёнка: Яков Николаев

Сухие Плоты, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1795 по 1797

Сын: Евграф Яковлев

Отец ребёнка: Яков Николаев

Сухие Плоты, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1798 по 1802 ст.

Сын: Семен Яковлев

Отец ребёнка: Яков Николаев

Сухие Плоты, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1805 по 1810 ст.

Сын: Антон Яковлев

Отец ребёнка: Яков Николаев

Сухие Плоты, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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