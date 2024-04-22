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Агап Иванов

Место рождения

Ляхово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ляхово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
БРАК ДОЧЕРИ МК-1814 10.05.1814 Того же уезда и вотчины деревни Старова Фатекова крестьянской сын отрок Прокопий Иванов с девкою Казенной Княжевской вотчины деревни Ляхова крестьянина Агапа Иванова доч... Показать все
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Первая Жена Васса Агапова

Мать ребёнка: не указана

Ляхово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ЛЯХОВО ИВ-1814 Старого Фитюкова нет МК-1814 10.05.1814 Того же уезда и вотчины деревни Старова Фатекова крестьянской сын отрок Прокопий Иванов с девкою Казенной Княжевской вотчины деревни Ляхова крес... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Ляхово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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