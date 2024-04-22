Агап Иванов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
БРАК ДОЧЕРИ МК-1814 10.05.1814 Того же уезда и вотчины деревни Старова Фатекова крестьянской сын отрок Прокопий Иванов с девкою Казенной Княжевской вотчины деревни Ляхова крестьянина Агапа Иванова доч... Показать все
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Первая Жена Васса Агапова
ЛЯХОВО ИВ-1814 Старого Фитюкова нет МК-1814 10.05.1814 Того же уезда и вотчины деревни Старова Фатекова крестьянской сын отрок Прокопий Иванов с девкою Казенной Княжевской вотчины деревни Ляхова крес... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно