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Георгий Фёдоров

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Место рождения

д.Трубки ( Сутоки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1895 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Трубки ( Сутоки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.03.1914

Дочь: Дария Георгиева

Мать ребёнка: Марфа Иванова

д.Сутоки ( Трубки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Иванова

Смерть
Неизвестно
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