Георгий Фёдоров
Место рожденияд.Трубки ( Сутоки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Трубки ( Сутоки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.03.1914
Дочь: Дария Георгиева
Мать ребёнка: Марфа Иванова
д.Сутоки ( Трубки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Иванова
Смерть
Неизвестно