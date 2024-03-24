Осипова Пелагея Степановна / Стефановна
Место рождения
Дата рождения01.05.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1884 ст.
дата крещения - 02.05.1884 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянские дети Виктор Степанович [Виктор Александрович... Показать все
Смерть
Неизвестно