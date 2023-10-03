Хохлов Аксен Артамонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлов Аксен Артамонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

1816

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Хохлов Артамон Никифорович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1775

Сын: Хохлов Сергей Аксенович

Мать ребёнка: Ульяна Прохорова

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Захарова? Авдотья Аксеновна

Мать ребёнка: Ульяна Прохорова

Рождение ребёнка
1778

Сын: Хохлов Потап Аксенович

Мать ребёнка: Ульяна Прохорова

Рождение ребёнка
1781

Сын: Хохлов Федор Аксенович

Мать ребёнка: Ульяна Прохорова

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Арина Аксеновна

Мать ребёнка: Ульяна Прохорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Прохорова

Смерть
1816
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