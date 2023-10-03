Хохлов Аксен Артамонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смерти1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Хохлов Артамон Никифорович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Ульяна Прохорова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Захарова? Авдотья Аксеновна
Мать ребёнка: Ульяна Прохорова
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Ульяна Прохорова
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Ульяна Прохорова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Арина Аксеновна
Мать ребёнка: Ульяна Прохорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Прохорова
Смерть
1816