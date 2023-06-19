Ѵпатова (Фомина) Аѳанасія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиѴпатова (Фомина) Аѳанасія

Ѵпатова (Фомина) Аѳанасія

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1839

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Фоминъ Ларіонъ

Мать: Фомина Матрена Кондратьева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.04.1861

Дочь: Горюнова Ирина

Отец ребёнка: Ѵпатовъ Илья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Денисова Татіана

Отец ребёнка: Ѵпатовъ Илья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.10.1869

Дочь: Мавра

Отец ребёнка: Ѵпатовъ Илья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1881

Сын: Липатовъ Савва

Отец ребёнка: Ѵпатовъ Илья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.01.1883

Дочь: Ѵпатова Татьяна

Отец ребёнка: Ѵпатовъ Илья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ипатовъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Ѵпатовъ Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасія

Отец ребёнка: Ѵпатовъ Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Ѵпатовъ Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ѵпатовъ Илья