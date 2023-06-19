Ѵпатова (Фомина) Аѳанасія
Место рождения
Дата рождения1839
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Фоминъ Ларіонъ
Рождение ребёнка
26.04.1861
Дочь: Горюнова Ирина
Отец ребёнка: Ѵпатовъ Илья
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Денисова Татіана
Отец ребёнка: Ѵпатовъ Илья
Рождение ребёнка
30.10.1869
Дочь: Мавра
Отец ребёнка: Ѵпатовъ Илья
Рождение ребёнка
01.10.1881
Сын: Липатовъ Савва
Отец ребёнка: Ѵпатовъ Илья
Рождение ребёнка
07.01.1883
Дочь: Ѵпатова Татьяна
Отец ребёнка: Ѵпатовъ Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ипатовъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Ѵпатовъ Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасія
Отец ребёнка: Ѵпатовъ Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Ѵпатовъ Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ѵпатовъ Илья