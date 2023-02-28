Илья Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИлья Иванов

Илья Иванов

avatar

Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1866

Дата смерти

16.01.1899

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1856 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.01.1894

Дочь: Анастасия Ильина

Мать ребёнка: Анисия Ильина

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисия Ильина

Смерть
16.01.1899
д.Старина Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close