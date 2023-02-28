Илья Иванов
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смерти16.01.1899
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1894
Дочь: Анастасия Ильина
Мать ребёнка: Анисия Ильина
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисия Ильина
Смерть
16.01.1899
д.Старина Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.