Пиева Евдокия Дамианова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пиева Евдокия Дамианова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.05.1896

Сын: Пиев Николай Петров

Отец ребёнка: Пиев Пётр Аггеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Пиев Константин Петрович

Отец ребёнка: Пиев Пётр Аггеев

г.Демидов Смоленской обл.
Смерть
Неизвестно
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