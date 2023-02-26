Пиева Евдокия Дамианова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1896
Сын: Пиев Николай Петров
Отец ребёнка: Пиев Пётр Аггеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Пиев Пётр Аггеев
г.Демидов Смоленской обл.
Смерть
Неизвестно