Вахрамеева Параскева Романова
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смерти25.01.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Грязев Роман Максимов
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Пермякова Аполлинария Всеволодовна
Отец ребёнка: Вахрамеев Всеволод Петров
Рождение ребёнка
1897
Сын: Вахрамеев Михаил Всеволодов
Отец ребёнка: Вахрамеев Всеволод Петров
Рождение ребёнка
01.02.1901 ст.
Сын: Вахрамеев Иван Всеволодович
Отец ребёнка: Вахрамеев Всеволод Петров
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Баландина Александра Всеволодовна
Отец ребёнка: Вахрамеев Всеволод Петров
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Бабурина Евдокия Всеволодовна
Отец ребёнка: Вахрамеев Всеволод Петров
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Вахрамеева Агриппина Всеволодовна
Отец ребёнка: Вахрамеев Всеволод Петров
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Бечкова Ульяна Всеволодовна
Отец ребёнка: Вахрамеев Всеволод Петров
Рождение ребёнка
1914
Сын: Вахрамеев Яков Всеволодович
Отец ребёнка: Вахрамеев Всеволод Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.01.1962