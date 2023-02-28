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Вахрамеева Параскева Романова

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Место рождения

Сарсак-Арема, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1874

Дата смерти

25.01.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Грязев Роман Максимов

Мать: Грязева Екатерина Васильева

Сарсак-Арема, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Пермякова Аполлинария Всеволодовна

Отец ребёнка: Вахрамеев Всеволод Петров

Туташево, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1897

Сын: Вахрамеев Михаил Всеволодов

Отец ребёнка: Вахрамеев Всеволод Петров

Туташево, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.02.1901 ст.

Сын: Вахрамеев Иван Всеволодович

Отец ребёнка: Вахрамеев Всеволод Петров

Туташево, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Баландина Александра Всеволодовна

Отец ребёнка: Вахрамеев Всеволод Петров

Туташево, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Бабурина Евдокия Всеволодовна

Отец ребёнка: Вахрамеев Всеволод Петров

Туташево, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Вахрамеева Агриппина Всеволодовна

Отец ребёнка: Вахрамеев Всеволод Петров

Туташево, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Бечкова Ульяна Всеволодовна

Отец ребёнка: Вахрамеев Всеволод Петров

Туташево, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1914

Сын: Вахрамеев Яков Всеволодович

Отец ребёнка: Вахрамеев Всеволод Петров

Туташево, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вахрамеев Всеволод Петров

Смерть
25.01.1962
Туташево, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
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