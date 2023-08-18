Леонтьева Пелагея Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтьева Пелагея Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

1958

Пол

Женский

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1906

Дочь: Ефремова Евдакия Филипповна

Отец ребёнка: Ропатько Филипп Кондратьевич

Рождение ребёнка
1909

Сын: Леонтьев Роман Филлипович

Отец ребёнка: Ропатько Филипп Кондратьевич

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Антонина Филипповна Химич, Кушнир

Отец ребёнка: Ропатько Филипп Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Умер Младенцем Филиппович -

Отец ребёнка: Ропатько Филипп Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Умерла Младенцем Наталья Филипповна

Отец ребёнка: Ропатько Филипп Кондратьевич

Смерть
1958
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