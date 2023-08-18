Леонтьева Пелагея Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1906
Дочь: Ефремова Евдакия Филипповна
Отец ребёнка: Ропатько Филипп Кондратьевич
Рождение ребёнка
1909
Сын: Леонтьев Роман Филлипович
Отец ребёнка: Ропатько Филипп Кондратьевич
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Антонина Филипповна Химич, Кушнир
Отец ребёнка: Ропатько Филипп Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Умер Младенцем Филиппович -
Отец ребёнка: Ропатько Филипп Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Умерла Младенцем Наталья Филипповна
Отец ребёнка: Ропатько Филипп Кондратьевич
Смерть
1958