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Павлова Ксения Гавриловна

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Место рождения

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: первый муж

Мать: Блинкова Дарья Александровна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
22.?.1893

Муж: Павлов Елисей Алексеевич

Рождение ребёнка
22.09.1894

Сын: Павлов Пмв Григорий Елисеевич

Отец ребёнка: Павлов Елисей Алексеевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.06.1899

Дочь: Агриппина Елисеевна

Отец ребёнка: Павлов Елисей Алексеевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.07.1901

Дочь: Марина Елисеевна

Отец ребёнка: Павлов Елисей Алексеевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.11.1903

Сын: Павлов Кузьма Елисеевич

Отец ребёнка: Павлов Елисей Алексеевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.03.1906

Сын: Павлов Ефим Елисеевич

Отец ребёнка: Павлов Елисей Алексеевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.03.1908

Сын: Павлов Вов Герасим Елисеевич

Отец ребёнка: Павлов Елисей Алексеевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.05.1910

Дочь: Акилина Елисеевна

Отец ребёнка: Павлов Елисей Алексеевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.05.1913

Сын: Павлов Александр Елисеевич

Отец ребёнка: Павлов Елисей Алексеевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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