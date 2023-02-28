Павлова Ксения Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: первый муж
Бракосочетание
22.?.1893
Рождение ребёнка
22.09.1894
Сын: Павлов Пмв Григорий Елисеевич
Отец ребёнка: Павлов Елисей Алексеевич
Рождение ребёнка
23.06.1899
Дочь: Агриппина Елисеевна
Отец ребёнка: Павлов Елисей Алексеевич
Рождение ребёнка
17.07.1901
Дочь: Марина Елисеевна
Отец ребёнка: Павлов Елисей Алексеевич
Рождение ребёнка
01.11.1903
Отец ребёнка: Павлов Елисей Алексеевич
Рождение ребёнка
29.03.1906
Отец ребёнка: Павлов Елисей Алексеевич
Рождение ребёнка
07.03.1908
Сын: Павлов Вов Герасим Елисеевич
Отец ребёнка: Павлов Елисей Алексеевич
Рождение ребёнка
29.05.1910
Дочь: Акилина Елисеевна
Отец ребёнка: Павлов Елисей Алексеевич
Рождение ребёнка
12.05.1913
Сын: Павлов Александр Елисеевич
Отец ребёнка: Павлов Елисей Алексеевич
Смерть
Неизвестно