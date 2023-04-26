Блинкова Дарья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Павлова Ксения Гавриловна
Отец ребёнка: первый муж
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
09.?.1882
Рождение ребёнка
07.05.1883
Отец ребёнка: Блинков Игнат Филиппович
Рождение ребёнка
03.04.1884
Сын: Блинков Терентий Игнатьевич
Отец ребёнка: Блинков Игнат Филиппович
Рождение ребёнка
28.07.1886
Сын: Блинков Евдоким Игнатьевич
Отец ребёнка: Блинков Игнат Филиппович
Смерть
Неизвестно