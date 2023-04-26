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Блинкова Дарья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Павлова Ксения Гавриловна

Отец ребёнка: первый муж

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
09.?.1882

Муж: Блинков Игнат Филиппович

Рождение ребёнка
07.05.1883

Сын: Блинков Сидор Игнатьевич

Отец ребёнка: Блинков Игнат Филиппович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
03.04.1884

Сын: Блинков Терентий Игнатьевич

Отец ребёнка: Блинков Игнат Филиппович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
28.07.1886

Сын: Блинков Евдоким Игнатьевич

Отец ребёнка: Блинков Игнат Филиппович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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