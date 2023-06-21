Егоров Владимир Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Владимир Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Егоров Евгений Константинович

Мать: Егорова Тамара Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Артём Владимирович

Мать ребёнка: Егорова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно