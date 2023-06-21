Егоров Владимир Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Артём Владимирович
Мать ребёнка: Егорова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Егорова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно