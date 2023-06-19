Шелудченко Никифор Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелудченко Никифор Максимович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

18.03.1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1838

Отец: Шелудченко Максим Иванович

Мать: Шелудченко Фотинья Петровна

Бракосочетание
10.01.1858

Жена: Шелудченко Елена Петровна

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Домникия Никифоровна

Мать ребёнка: Шелудченко Елена Петровна

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Гречанникова Домникия Никифоровна

Мать ребёнка: Шелудченко Елена Петровна

Рождение ребёнка
16.11.1863

Сын: Шелудченко Матвей Никифорович

Мать ребёнка: Шелудченко Елена Петровна

Рождение ребёнка
18.01.1865

Сын: Шелудченко Кирилл Никифорович

Мать ребёнка: Шелудченко Елена Петровна

Рождение ребёнка
12.04.1866

Сын: Шелудченко Василий Никифорович

Мать ребёнка: Шелудченко Елена Петровна

Рождение ребёнка
21.06.1869

Дочь: Агриппина Никифоровна

Мать ребёнка: Шелудченко Елена Петровна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Шелудченко Герасим Никифорович

Мать ребёнка: Шелудченко Елена Петровна

Рождение ребёнка
09.07.1874

Сын: Шелудченко Антон Никифорович

Мать ребёнка: Шелудченко Елена Петровна

Рождение ребёнка
25.08.1876

Сын: Шелудченко Тимофей Никифорович

Мать ребёнка: Шелудченко Елена Петровна

Рождение ребёнка
12.02.1881

Дочь: Тупикова Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Шелудченко Елена Петровна

Рождение ребёнка
20.05.1884

Дочь: Елена Никифоровна

Мать ребёнка: Шелудченко Елена Петровна

Рождение ребёнка
13.03.1887

Дочь: Анастасия Никифоровна

Мать ребёнка: Шелудченко Елена Петровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно