Шелудченко Никифор Максимович
Место рождения
Дата рождения18.03.1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Домникия Никифоровна
Мать ребёнка: Шелудченко Елена Петровна
Дочь: Гречанникова Домникия Никифоровна
Мать ребёнка: Шелудченко Елена Петровна
Сын: Шелудченко Матвей Никифорович
Мать ребёнка: Шелудченко Елена Петровна
Сын: Шелудченко Кирилл Никифорович
Мать ребёнка: Шелудченко Елена Петровна
Сын: Шелудченко Василий Никифорович
Мать ребёнка: Шелудченко Елена Петровна
Дочь: Агриппина Никифоровна
Мать ребёнка: Шелудченко Елена Петровна
Сын: Шелудченко Герасим Никифорович
Мать ребёнка: Шелудченко Елена Петровна
Сын: Шелудченко Антон Никифорович
Мать ребёнка: Шелудченко Елена Петровна
Сын: Шелудченко Тимофей Никифорович
Мать ребёнка: Шелудченко Елена Петровна
Дочь: Тупикова Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Шелудченко Елена Петровна
Дочь: Елена Никифоровна
Мать ребёнка: Шелудченко Елена Петровна
Дочь: Анастасия Никифоровна
Мать ребёнка: Шелудченко Елена Петровна