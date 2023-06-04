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Ефремов Дмитрий Семенович
Ефремов Дмитрий Семенович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Ефремов Семен Иванович
1889 г.р.
Мать
Ефремова (Донских) Христина Дмитриевна
1890 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НЕ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Ефремов Семен Иванович
Мать:
Ефремова Христина Дмитриевна
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