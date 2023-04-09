Ефремова Христина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова Христина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1909

Сын: Ефремов Иван Семенович

Отец ребёнка: Ефремов Семен Иванович

Рождение ребёнка
01.09.1916

Дочь: Ефремова Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Ефремов Семен Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефремов Алексей Семенович

Отец ребёнка: Ефремов Семен Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефремов Павел Семенович

Отец ребёнка: Ефремов Семен Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелевина Зинаида Семеновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Семеновна

Отец ребёнка: Ефремов Семен Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефремова Анна Семеновна

Отец ребёнка: Ефремов Семен Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефремов Дмитрий Семенович

Отец ребёнка: Ефремов Семен Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефремов Василий Семенович

Отец ребёнка: Ефремов Семен Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов Семен Иванович

Смерть
1984