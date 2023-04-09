Ефремова Христина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1909
Отец ребёнка: Ефремов Семен Иванович
Рождение ребёнка
01.09.1916
Дочь: Ефремова Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Ефремов Семен Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефремов Алексей Семенович
Отец ребёнка: Ефремов Семен Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ефремов Семен Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелевина Зинаида Семеновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Семеновна
Отец ребёнка: Ефремов Семен Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефремова Анна Семеновна
Отец ребёнка: Ефремов Семен Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефремов Дмитрий Семенович
Отец ребёнка: Ефремов Семен Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефремов Василий Семенович
Отец ребёнка: Ефремов Семен Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1984