Собенников Денис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Собенников Денис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1982

Пол

Мужской

Отец

Около 1952 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1982

Отец: Собенников Сергей

Мать: Собенникова Наталья