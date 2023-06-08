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Собенников Денис
Собенников Денис
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.06.1982
Пол
Мужской
Отец
Собенников Сергей
Около 1952 г.р.
Мать
Собенникова Наталья
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
25.06.1982
Отец:
Собенников Сергей
Мать:
Собенникова Наталья
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