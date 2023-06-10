Кошелев Вячеслав Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кошелев Виктор Анатольевич
Мать: Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кошелева Ольга Вячеславовна
Мать ребёнка: Кошелева Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кошелева Анна Вячеславовна
Мать ребёнка: Кошелева Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кошелева Марина