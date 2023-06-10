Кошелев Вячеслав Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошелев Вячеслав Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кошелев Виктор Анатольевич

Мать: Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кошелева Ольга Вячеславовна

Мать ребёнка: Кошелева Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кошелева Анна Вячеславовна

Мать ребёнка: Кошелева Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошелева Марина