Гулевская Марина Алексеевна
Место рожденияд. Средний Кужебар Красноярский край
Дата рождения1899
Дата смертиОколо 1980
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Гулевский Алексей Егорович
Мать: не указана
д. Средний Кужебар Красноярский край
Бракосочетание
1917
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
д. Средний Кужебар Красноярский край
Смерть
Около 1980