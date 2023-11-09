Гулевская Марина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гулевская Марина Алексеевна

Место рождения

д. Средний Кужебар Красноярский край

Дата рождения

1899

Дата смерти

Около 1980

Пол

Женский

Отец

1852 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Гулевский Алексей Егорович

Мать: не указана

д. Средний Кужебар Красноярский край
Бракосочетание
1917

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

д. Средний Кужебар Красноярский край
Смерть
Около 1980
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