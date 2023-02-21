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Гриневич Иван

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Место рождения

Новые Кайдаки, Днепропетровск

Дата рождения

03.03.1921

Пол

Мужской

Отец

Мать

1906 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1921

Отец: ?

Мать: Надежда

Новые Кайдаки, Днепропетровск
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