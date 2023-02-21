Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Гриневич Иван
Гриневич Иван
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Новые Кайдаки, Днепропетровск
Дата рождения
03.03.1921
Пол
Мужской
Отец
?
Мать
(Гриневич) Надежда
1906 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1921
Отец:
?
Мать:
Надежда
Новые Кайдаки, Днепропетровск
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия