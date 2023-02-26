Мария (Марина) Ефремова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1885
Сын: Пётр Никитин
Отец ребёнка: Никита (Романов)
Рождение ребёнка
26.01.1891
Сын: Фёдор Никитин
Отец ребёнка: Никита (Романов)
Рождение ребёнка
До 1892
Дочь: Гликерия Никитина
Отец ребёнка: Никита (Романов)
Рождение ребёнка
07.01.1894
Сын: Григорий Никитин
Отец ребёнка: Никита (Романов)
Рождение ребёнка
12.07.1896
Дочь: Анна Никитина
Отец ребёнка: Никита (Романов)
Рождение ребёнка
01.10.1897
Сын: Пётр Никитин
Отец ребёнка: Никита (Романов)
Рождение ребёнка
01.10.1900
Дочь: Устиния Никитина
Отец ребёнка: Никита (Романов)
Смерть
Неизвестно