Мария (Марина) Ефремова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария (Марина) Ефремова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1885

Сын: Пётр Никитин

Отец ребёнка: Никита (Романов)

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.01.1891

Сын: Фёдор Никитин

Отец ребёнка: Никита (Романов)

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1892

Дочь: Гликерия Никитина

Отец ребёнка: Никита (Романов)

Рождение ребёнка
07.01.1894

Сын: Григорий Никитин

Отец ребёнка: Никита (Романов)

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.07.1896

Дочь: Анна Никитина

Отец ребёнка: Никита (Романов)

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.10.1897

Сын: Пётр Никитин

Отец ребёнка: Никита (Романов)

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.10.1900

Дочь: Устиния Никитина

Отец ребёнка: Никита (Романов)

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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