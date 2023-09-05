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Пудаков Данила Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

12.11.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Пудаков Лаврентий

Мать: Степановна Пелагея Ивановна/ Степановна

Рождение ребёнка
03.12.1939

Сын: Пудаков Александр Данилович

Мать ребёнка: Пудакова Анна Васильевна

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1942

Сын: Пудаков Иван Данилович

Мать ребёнка: Логинова Мария Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пудакова Анна Васильевна

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова Мария Антоновна

Смерть
12.11.1942
Углич
Причина смерти: от ран
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