Пудаков Данила Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти12.11.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Рождение ребёнка
03.12.1939
Сын: Пудаков Александр Данилович
Мать ребёнка: Пудакова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1942
Мать ребёнка: Логинова Мария Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пудакова Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Логинова Мария Антоновна
Смерть
12.11.1942
Углич
Причина смерти: от ран