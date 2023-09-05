степановна Пелагея Ивановна/ степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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степановна Пелагея Ивановна/ степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Дата смерти

1876

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.08.1913

Дочь: Мария Лаврентьевна

Отец ребёнка: Пудаков Лаврентий

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Гергет Елена Лаврентьенвна

Отец ребёнка: Пудаков Лаврентий

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Пудаков Данила Лаврентьевич

Отец ребёнка: Пудаков Лаврентий

Рождение ребёнка
13.08.1924

Дочь: Шаманаева Антонина Лаврентьевна

Отец ребёнка: Пудаков Лаврентий

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пудаков Иван

Отец ребёнка: Пудаков Лаврентий

Смерть
1876
Рождение
1952

Отец: не указан

Мать: не указана

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