степановна Пелагея Ивановна/ степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1952
Дата смерти1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.08.1913
Дочь: Мария Лаврентьевна
Отец ребёнка: Пудаков Лаврентий
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Гергет Елена Лаврентьенвна
Отец ребёнка: Пудаков Лаврентий
Рождение ребёнка
1915
Сын: Пудаков Данила Лаврентьевич
Отец ребёнка: Пудаков Лаврентий
Рождение ребёнка
13.08.1924
Дочь: Шаманаева Антонина Лаврентьевна
Отец ребёнка: Пудаков Лаврентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пудаков Иван
Отец ребёнка: Пудаков Лаврентий
Смерть
1876
Рождение
1952
Отец: не указан
Мать: не указана