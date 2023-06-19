Шарапова (Михина) Татьяна Николаевна
Место рождения
Дата рождения1858
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Михин Николай Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1874
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Шарапова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Шарапов Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Шарапов Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
03.01.1886
Отец ребёнка: Шарапов Иван Матвеевич
Работа или профессия
Неизвестно