Шарапова (Михина) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарапова (Михина) Татьяна Николаевна

Место рождения

Строилово, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1858

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Михин Николай Степанович

Мать: не указана

Строилово, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
08.11.1874

Муж: Шарапов Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Шарапова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Шарапов Иван Матвеевич

Крутое, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Шарапов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Шарапов Иван Матвеевич

Крутое, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.01.1886

Сын: Шарапов Павел Иванович

Отец ребёнка: Шарапов Иван Матвеевич

Крутое, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Работа или профессия
Неизвестно