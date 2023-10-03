Ратников-Иванов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1885
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1856
Сын: Ратников-Иванов Иван Михайлович
Мать ребёнка: Ратникова-Иванова Минодора Васильевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1869
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Ратникова-Иванова Минодора Васильевна
Смерть
До 1885
в ИС 1885 его жена уже вдова