Ратников-Иванов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ратников-Иванов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1885

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1856

Сын: Ратников-Иванов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Ратникова-Иванова Минодора Васильевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1869

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Ратникова-Иванова Минодора Васильевна

Смерть
До 1885
в ИС 1885 его жена уже вдова
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