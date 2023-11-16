Краснощекова-Калинина Галина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснощекова-Калинина Галина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1967

Пол

Женский

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1967

Отец: Краснощеков Владимир Константинович

Мать: Краснощекова Татьяна

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