Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Краснощекова-Калинина Галина Владимировна
Краснощекова-Калинина Галина Владимировна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.05.1967
Пол
Женский
Отец
Краснощеков Владимир Константинович
Мать
Краснощекова Татьяна
Дети
Не указаны
Добавил:
НФ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1967
Отец:
Краснощеков Владимир Константинович
Мать:
Краснощекова Татьяна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия