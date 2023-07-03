Шевяков Борис
Место рожденияНе указано
Дата рождения1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1969
Дочь: Буторина Наталья Борисовна
Мать ребёнка: Шевякова Галина Петровна
Рождение ребёнка
1972
Дочь: Краева Надежда Борисовна
Мать ребёнка: Шевякова Галина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шевякова Галина Петровна