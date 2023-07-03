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Шевяков Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1969

Дочь: Буторина Наталья Борисовна

Мать ребёнка: Шевякова Галина Петровна

Рождение ребёнка
1972

Дочь: Краева Надежда Борисовна

Мать ребёнка: Шевякова Галина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевякова Галина Петровна