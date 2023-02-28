Щеулов (однодворец) Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩеулов (однодворец) Иван Иванович

Щеулов (однодворец) Иван Иванович

avatar

Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1803

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Щеулов (однодворец) Иван Абрамович

Мать: Щеулова первая жена

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1826

Сын: Щеулов (однодворец) Федор Иванович

Мать ребёнка: Щеулова Дарья Андреевна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Щеулова Дарья Андреевна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Щеулова Дарья Андреевна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щеулова Дарья Андреевна

Смерть
1844
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close