Щеулов (однодворец) Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Рождение ребёнка
1826
Сын: Щеулов (однодворец) Федор Иванович
Мать ребёнка: Щеулова Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Щеулова Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Щеулова Дарья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щеулова Дарья Андреевна
Смерть
1844