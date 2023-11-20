(Mueller) Mathilde — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Mueller) Mathilde

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1878

Пол

Женский

Отец

1849 г.р.

Мать

1845 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1878

Отец: Mueller Ferdinand

Мать: Krebs Pauline

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