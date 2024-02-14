Боксер (Матыльская) Раиса Ароновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1893
Дата смерти10.10.1965
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1893
Отец: Мотыльский Арон (Рувим-Арон)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Боксер Яков Павлович
Рождение ребёнка
13.03.1913
Дочь: Эйдельман (Боксер) Ревека Яковлевна
Отец ребёнка: Боксер Яков Павлович
Рождение ребёнка
13.11.1915
Сын: Боксер Ион
Отец ребёнка: Боксер Яков Павлович
Смерть
10.10.1965