Боксер (Матыльская) Раиса Ароновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боксер (Матыльская) Раиса Ароновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1893

Дата смерти

10.10.1965

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1893

Отец: Мотыльский Арон (Рувим-Арон)

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боксер Яков Павлович

Рождение ребёнка
13.03.1913

Дочь: Эйдельман (Боксер) Ревека Яковлевна

Отец ребёнка: Боксер Яков Павлович

Рождение ребёнка
13.11.1915

Сын: Боксер Ион

Отец ребёнка: Боксер Яков Павлович

Смерть
10.10.1965

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