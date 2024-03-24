Матрона Демидова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Демидова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
03.03.1813 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Сц Тогустемира солдатки Марфы Демидовой дочь Дарья
Восприемник
20.07.1813 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Сц Тогустемира кр Василия Родионова дочь Мария
Упоминание
1813 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Указана в ИВ 1813 солдаткой в разделе "Военные и их домашние" во дворе №1051
Смерть
Неизвестно
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