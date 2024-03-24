Матрона Демидова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
03.03.1813 ст.
Сц Тогустемира солдатки Марфы Демидовой дочь Дарья
Восприемник
20.07.1813 ст.
Сц Тогустемира кр Василия Родионова дочь Мария
Упоминание
1813 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Указана в ИВ 1813 солдаткой в разделе "Военные и их домашние" во дворе №1051
Смерть
Неизвестно