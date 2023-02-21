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Митяев Владимир Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Митяев Яков Филлиппович

Мать: Митяева Агриппина Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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