Краснопёров Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснопёров Валерий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1977

Дочь: Анна Валерьевна

Мать ребёнка: Прохорова Татьяна Афанасьевна

СССР, Россия, город Томск
Рождение ребёнка
01.01.1980

Дочь: Яна Валерьевна

Мать ребёнка: Прохорова Татьяна Афанасьевна

СССР, Россия, город Томск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прохорова Татьяна Афанасьевна

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