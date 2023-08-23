Краснопёров Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1977
Дочь: Анна Валерьевна
Мать ребёнка: Прохорова Татьяна Афанасьевна
СССР, Россия, город Томск
Рождение ребёнка
01.01.1980
Дочь: Яна Валерьевна
Мать ребёнка: Прохорова Татьяна Афанасьевна
СССР, Россия, город Томск
Бракосочетание
Неизвестно