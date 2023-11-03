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Цыганов Виктор Викторович

Место рождения

с. Спасское

Дата рождения

05.04.1876

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1876

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Спасское
Рождение ребёнка
04.11.1899

Сын: Цыганов Виктор Викторович

Мать ребёнка: Цыганова Софья Николаевна

Рождение ребёнка
02.02.1902

Сын: Цыганов Михаил Викторович

Мать ребёнка: Цыганова Софья Николаевна

Рождение ребёнка
10.04.1905

Сын: Цыганов Серафим Викторович

Мать ребёнка: Цыганова Софья Николаевна

Рождение ребёнка
29.07.1907

Сын: Цыганов Николай Викторович

Мать ребёнка: Цыганова Софья Николаевна

Рождение ребёнка
28.04.1909

Сын: Цыганов Сергей Викторович

Мать ребёнка: Цыганова Софья Николаевна

Рождение ребёнка
29.10.1913

Сын: Цыганов Борис Викторович

Мать ребёнка: Цыганова Софья Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
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