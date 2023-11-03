Цыганов Виктор Викторович
Место рожденияс. Спасское
Дата рождения05.04.1876
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1876
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Спасское
Рождение ребёнка
04.11.1899
Сын: Цыганов Виктор Викторович
Мать ребёнка: Цыганова Софья Николаевна
Рождение ребёнка
02.02.1902
Сын: Цыганов Михаил Викторович
Мать ребёнка: Цыганова Софья Николаевна
Рождение ребёнка
10.04.1905
Сын: Цыганов Серафим Викторович
Мать ребёнка: Цыганова Софья Николаевна
Рождение ребёнка
29.07.1907
Сын: Цыганов Николай Викторович
Мать ребёнка: Цыганова Софья Николаевна
Рождение ребёнка
28.04.1909
Сын: Цыганов Сергей Викторович
Мать ребёнка: Цыганова Софья Николаевна
Рождение ребёнка
29.10.1913
Мать ребёнка: Цыганова Софья Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно