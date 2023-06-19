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Марина Алексеевна

Место рождения

Костино, Боровецкая волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1791

Дата смерти

1859

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Алексей Иванович

Мать: не указана

Костино, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Анисья Самойловна

Отец ребёнка: Самойло Васильевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Сын: Самойлов Иван Самойлович

Отец ребёнка: Самойло Васильевич

Рассоха, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Клавдия Самойловна

Отец ребёнка: Самойло Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самойло Васильевич

Смерть
1859
Рассоха, Боровецкая волость, Вологодский уезд