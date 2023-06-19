Марина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смерти1859
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Алексей Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Анисья Самойловна
Отец ребёнка: Самойло Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1807
Отец ребёнка: Самойло Васильевич
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Клавдия Самойловна
Отец ребёнка: Самойло Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самойло Васильевич
Смерть
1859