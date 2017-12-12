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Манник Ника Руслановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1995 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.2017

Отец: не указан

Мать: Манник Арина Дмитриевна