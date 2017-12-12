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Манник Ника Руслановна
Манник Ника Руслановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.12.2017
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Манник Арина Дмитриевна
1995 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.2017
Отец: не указан
Мать:
Манник Арина Дмитриевна
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