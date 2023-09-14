Пшонко Анатолий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пшонко Анатолий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1956

Пол

Мужской

Отец

1933 г.р.

Мать

1933 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: Пшонко Николай Яковлевич

Мать: Пшонко Анна Федоровна

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