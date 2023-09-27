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Гусляков Филипп Игнатьевич

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1903

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Гусляков Игнатий

Мать: Гуслякова Акулина

Россия
Рождение ребёнка
1933

Сын: Гусляков Олег Филиппович

Мать ребёнка: Гусляков Гуслякова Елена Михайловна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
17.03.1939

Сын: Гусляков Валерий

Мать ребёнка: Гусляков Гуслякова Елена Михайловна

Смерть
1974
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