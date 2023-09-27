Гусляков Филипп Игнатьевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения1903
Дата смерти1974
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Гусляков Игнатий
Мать: Гуслякова Акулина
Россия
Рождение ребёнка
1933
Мать ребёнка: Гусляков Гуслякова Елена Михайловна
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
17.03.1939
Сын: Гусляков Валерий
Мать ребёнка: Гусляков Гуслякова Елена Михайловна
Смерть
1974