Белоцкая (Малющенко) Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоцкая (Малющенко) Антонина Ивановна

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Место рождения

Тимашевск, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Около 03.09.1950

Дата смерти

26.11.2006

Пол

Женский

Отец

1924 г.р.

Мать

1929 г.р.

Муж

1945 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Около 1975 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1072

Муж: Белоцкий Владимир Иванович

Рождение
Около 03.09.1950

Отец: Малющенко Иван Николаевич

Мать: Малющенко Екатерина Ивановна

Тимашевск, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
06.11.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белоцкий Владимир Иванович

Азербайджанская ССР г.Сумгаит
Рождение ребёнка
Около 1975

Сын: Белоцкий Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Белоцкий Владимир Иванович

Азербайджанская ССР г.Хачмас
Рождение ребёнка
20.10.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белоцкий Владимир Иванович

Азербайджанская ССР г.Сумгаит
Смерть
26.11.2006
Тимашевск, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Тимашевск, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край