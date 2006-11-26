Белоцкая (Малющенко) Антонина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 03.09.1950
Дата смерти26.11.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Бракосочетание
До 1072
Рождение
Около 03.09.1950
Рождение ребёнка
06.11.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белоцкий Владимир Иванович
Азербайджанская ССР г.Сумгаит
Рождение ребёнка
Около 1975
Сын: Белоцкий Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Белоцкий Владимир Иванович
Азербайджанская ССР г.Хачмас
Рождение ребёнка
20.10.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белоцкий Владимир Иванович
Азербайджанская ССР г.Сумгаит
Смерть
26.11.2006
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно