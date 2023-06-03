Денисова Антонина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДенисова Антонина Павловна

Денисова Антонина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1939

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1939

Отец: Денисов Павел Маркелович

Мать: Денисова Елена Александровна