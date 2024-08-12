Смоляр (Бугаёва) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смоляр (Бугаёва) Вера Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бугаёв Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вербенко Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смоляр Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Смоляр Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смоляр Александр Васильевич

Отец ребёнка: Смоляр Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смоляр Нина Васильевна

Отец ребёнка: Смоляр Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смоляр Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Смоляр Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смоляр Николай Васильевич

Отец ребёнка: Смоляр Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смоляр Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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