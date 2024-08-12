Смоляр (Бугаёва) Вера Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бугаёв Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вербенко Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смоляр Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Смоляр Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смоляр Александр Васильевич
Отец ребёнка: Смоляр Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смоляр Нина Васильевна
Отец ребёнка: Смоляр Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Смоляр Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смоляр Николай Васильевич
Отец ребёнка: Смоляр Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно