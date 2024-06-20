Королева (Лаптева) Ольга Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федор Лаптев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Королев Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Королев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Королев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Королев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Королев Василий