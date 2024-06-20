Королева (Лаптева) Ольга Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королева (Лаптева) Ольга Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федор Лаптев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королев Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Королев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Королев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Королев Василий

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