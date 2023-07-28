Сединкин Феодор Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: Сединкин Василий Алексеев
Мать: Сединкина Анна Козмина
Бракосочетание
01.07.1823
Жена: Сединкина Улитта Егорова
Рождение ребёнка
04.11.1824
Мать ребёнка: Сединкина Улитта Егорова
Рождение ребёнка
28.01.1838
Мать ребёнка: Сединкина Ксения Петрова
Рождение ребёнка
09.06.1840
Дочь: Ирина Федорова
Мать ребёнка: Сединкина Ксения Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сединкина Ксения Петрова
Смерть
Неизвестно