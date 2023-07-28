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Сединкин Феодор Васильев

Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Сединкин Василий Алексеев

Мать: Сединкина Анна Козмина

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
01.07.1823

Жена: Сединкина Улитта Егорова

Рождение ребёнка
04.11.1824

Сын: Сединкин Николай Федоров

Мать ребёнка: Сединкина Улитта Егорова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.01.1838

Сын: Сединкин Ефрем Федоров

Мать ребёнка: Сединкина Ксения Петрова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.06.1840

Дочь: Ирина Федорова

Мать ребёнка: Сединкина Ксения Петрова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сединкина Ксения Петрова

Смерть
Неизвестно