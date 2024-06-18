Затыльный Исаак Айзикович
Место рожденияУкраина, Винницкая область, с.Терновка, Джулимский район
Дата рождения07.03.1870
Дата смерти1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1870
Отец: Zatylni Aizik Isaac
Мать: (Zatylni) Yenta
Украина, Винницкая область, с.Терновка, Джулимский район
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Zatylni) ?
Рождение ребёнка
1906
Сын: Затыльный Лазарь Исаакович
Мать ребёнка: (Zatylni) ?
Украина, Винницкая область, Погребищенский район, г. Погребище
Смерть
1949