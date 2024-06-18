Затыльный Исаак Айзикович 07.03.1870 — найти родственников по фамилии на Familio
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Затыльный Исаак Айзикович

Место рождения

Украина, Винницкая область, с.Терновка, Джулимский район

Дата рождения

07.03.1870

Дата смерти

1949

Пол

Мужской

Отец

1846 г.р.

Мать

1845 г.р.

Жена

Дети

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1870

Отец: Zatylni Aizik Isaac

Мать: (Zatylni) Yenta

Украина, Винницкая область, с.Терновка, Джулимский район
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Zatylni) ?

Рождение ребёнка
1906

Сын: Затыльный Лазарь Исаакович

Мать ребёнка: (Zatylni) ?

Украина, Винницкая область, Погребищенский район, г. Погребище
Смерть
1949

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