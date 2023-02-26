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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Сын: Ефимий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
До 1869
Дочь: Мария Григорьева
Отец ребёнка: Григорий
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Губкина Ефросиния Григорьева
Отец ребёнка: Григорий
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1879
Сын: Григорьев Дмитрий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..