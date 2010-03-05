Селезнева (Юркова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения04.06.1922
Дата смерти05.03.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1922
Отец: Юрков Иван Григорьевич
Мать: Юркова Пелагея Сергеевна
Рождение ребёнка
06.02.1946
Дочь: Нина Васильевна
Отец ребёнка: Селезнев Василий Иванович
Рождение ребёнка
19.09.1948
Дочь: Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Селезнев Василий Иванович
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
28.07.1950
Дочь: Новикова Галина Васильевна
Отец ребёнка: Селезнев Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.03.2010