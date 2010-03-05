Селезнева (Юркова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСелезнева (Юркова) Анна Ивановна

Селезнева (Юркова) Анна Ивановна

Место рождения

Большой Лог, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

04.06.1922

Дата смерти

05.03.2010

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1922

Отец: Юрков Иван Григорьевич

Мать: Юркова Пелагея Сергеевна

Большой Лог, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.02.1946

Дочь: Нина Васильевна

Отец ребёнка: Селезнев Василий Иванович

Рождение ребёнка
19.09.1948

Дочь: Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Селезнев Василий Иванович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
28.07.1950

Дочь: Новикова Галина Васильевна

Отец ребёнка: Селезнев Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селезнев Василий Иванович

Смерть
05.03.2010
Большой Лог, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close