Нифонтова (Шершон) Екатерина (Катерина) Степановна (Стефановна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нифонтова (Шершон) Екатерина (Катерина) Степановна (Стефановна)

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Место рождения

Тучапы, Львівська область

Дата рождения

08.11.1881

Дата смерти

1935

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1881

Отец: Шершон Степан Симонович (Семёнович)

Мать: Шершон Мария Ивановна

Тучапы, Львівська область
Рождение ребёнка
01.11.1906

Сын: Нифонтов Никанор (Никандр, Никифор) Михайлович

Отец ребёнка: Нифонтов Михаил Иоаннович

Рождение ребёнка
21.07.1908

Дочь: Нифонтова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Нифонтов Михаил Иоаннович

Рождение ребёнка
01.01.1912

Дочь: Субботина Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Нифонтов Михаил Иоаннович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Нифонтов Ефимий Михайлович

Отец ребёнка: Нифонтов Михаил Иоаннович

Рождение ребёнка
17.05.1915

Дочь: Нифонтова Матрона Михайловна

Отец ребёнка: Нифонтов Михаил Иоаннович

Рождение ребёнка
02.08.1917

Дочь: Мартынова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Нифонтов Михаил Иоаннович

Рождение ребёнка
07.12.1919

Дочь: Нифонтова Лукерья Михайловна

Отец ребёнка: Нифонтов Михаил Иоаннович

Новоостровная, Туринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.02.1921

Сын: Нифонтов Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Нифонтов Михаил Иоаннович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нифонтов Михаил Иоаннович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: неизвестно

Отец ребёнка: Нифонтов Михаил Иоаннович

Смерть
1935
Новоостровная, Туринский, Свердловская область
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