Нифонтова (Шершон) Екатерина (Катерина) Степановна (Стефановна)
Место рождения
Дата рождения08.11.1881
Дата смерти1935
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1881
Рождение ребёнка
01.11.1906
Сын: Нифонтов Никанор (Никандр, Никифор) Михайлович
Отец ребёнка: Нифонтов Михаил Иоаннович
Рождение ребёнка
21.07.1908
Дочь: Нифонтова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Нифонтов Михаил Иоаннович
Рождение ребёнка
01.01.1912
Дочь: Субботина Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Нифонтов Михаил Иоаннович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Нифонтов Ефимий Михайлович
Отец ребёнка: Нифонтов Михаил Иоаннович
Рождение ребёнка
17.05.1915
Дочь: Нифонтова Матрона Михайловна
Отец ребёнка: Нифонтов Михаил Иоаннович
Рождение ребёнка
02.08.1917
Дочь: Мартынова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Нифонтов Михаил Иоаннович
Рождение ребёнка
07.12.1919
Дочь: Нифонтова Лукерья Михайловна
Отец ребёнка: Нифонтов Михаил Иоаннович
Рождение ребёнка
07.02.1921
Сын: Нифонтов Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Нифонтов Михаил Иоаннович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: неизвестно
Отец ребёнка: Нифонтов Михаил Иоаннович
Смерть
1935