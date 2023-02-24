Каргина Ефросинья Баранова
Место рожденияДеревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1872
Дата смерти15.08.1890
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Баранов Семен Иванович
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
23.?.1889
Смерть
15.08.1890
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: умерла во время родов