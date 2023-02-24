Каргина Ефросинья Баранова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаргина Ефросинья Баранова

Каргина Ефросинья Баранова

avatar

Место рождения

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1872

Дата смерти

15.08.1890

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Баранов Семен Иванович

Мать: Баранова Евдокия Сидоровна

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
23.?.1889

Муж: Каргин Алексей Кузьмич

Смерть
15.08.1890
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: умерла во время родов
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close