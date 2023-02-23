Баранов Семен Иванович
Место рожденияДеревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1835
Дата смерти13.01.1910
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Каргина Ефросинья Баранова
Мать ребёнка: Баранова Евдокия Сидоровна
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Баранова Евдокия Сидоровна
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
25.02.1887
Дочь: Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Баранова Евдокия Сидоровна
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
06.12.1891
Сын: Баранов Спиридон Семенович
Мать ребёнка: Баранова Евдокия Сидоровна
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
12.02.1894
Дочь: Агафья Семеновна
Мать ребёнка: Баранова Евдокия Сидоровна
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
10.06.1895
Дочь: Акилина Семеновна
Мать ребёнка: Баранова Евдокия Сидоровна
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.01.1910
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния