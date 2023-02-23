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Баранов Семен Иванович

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Место рождения

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1835

Дата смерти

13.01.1910

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Каргина Ефросинья Баранова

Мать ребёнка: Баранова Евдокия Сидоровна

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1878

Сын: Баранов Антон Семенович

Мать ребёнка: Баранова Евдокия Сидоровна

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
25.02.1887

Дочь: Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Баранова Евдокия Сидоровна

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
06.12.1891

Сын: Баранов Спиридон Семенович

Мать ребёнка: Баранова Евдокия Сидоровна

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
12.02.1894

Дочь: Агафья Семеновна

Мать ребёнка: Баранова Евдокия Сидоровна

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
10.06.1895

Дочь: Акилина Семеновна

Мать ребёнка: Баранова Евдокия Сидоровна

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова Евдокия Сидоровна

Смерть
13.01.1910
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
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